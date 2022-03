Odessa : la résistance s’organise

Sur la mer noire, pas un cargo à l'horizon. Depuis plusieurs jours, le plus grand port d'Ukraine est presque totalement bloqué par la marine russe. Ici, ce sont des civils qui s'activent pour protéger leur ville. Des sacs de sable livrés aux quatre coins de la ville : devant les bâtiments sensibles ou pour créer des checkpoints. "C'est pour défendre notre armée, notre pays et notre liberté", disent-ils. Et ils y consacrent leur journée faute de pouvoir travailler. Artyom le sait, comme ses camarades, au large se prépare sans doute une attaque amphibie contre Odessa. Selon lui, les Russes essaient de prendre d'abord la ville de Mykolaïv pour attaquer aussi par la voie terrestre, étant donné que c'est trop dangereux d'attaquer seulement par la mer. Mykolaïv est la ville devenue ligne de front à seulement une centaine de kilomètres de là. Mais Iana garde le sourire et se rassure. Et rien de tel que l'hymne national pour se galvaniser. Un chant guerrier où ils promettent de donner leurs âmes et leurs corps pour leur liberté. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Janon, E. Fourny