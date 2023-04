Odeur de fumier, y a-t-il des règles en milieu urbain ou à la campagne ? Le 13H à vos côtés

Les nuisances olfactives, à l'instar d'autres nuisances, peuvent être considérées comme un trouble anormal de voisinage. Or, la preuve de ce trouble peut être rapportée par tout moyen. Pour Philippe, un constat devrait être établi par un commissaire de justice ou par les services d'hygiène de la mairie. Ils se rendront sur place et attenteront des éventuelles nuisances olfactives, entre autres les odeurs de fumier. Mais les règles sont-elles différentes en ville ou à la campagne ? La réponse est oui. D'ailleurs, c'est un peu comme le chant du coq qui est acceptable à la campagne, mais moins en ville. Depuis la loi du 29 janvier 2021 qui protège le patrimoine sensoriel des campagnes, les sons et les odeurs ne peuvent plus être la cause de troubles anormaux de voisinage à la campagne. Dans le cas de Philippe qui est en ville, la loi ne s'applique pas. Nous conseillons donc à Philippe d'aller voir son voisin pour résoudre le problème à amiable. Sinon, il faut aller voir un conciliateur de justice s'il n'y a pas de changement. Enfin, on peut demander de faire cesser le trouble au tribunal de proximité si le problème ne se résout pas. T. Coiffier