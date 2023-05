Odeurs, bruit, quand l'usine pollue mon quotidien

L'accès est bloqué, aucun camion ne passe. Les habitants de Gragnague manifestent une nouvelle fois. Pendant des mois, ils se sont battus contre l'installation d'une usine de production de goudron près de chez eux. Mais le projet est devenu réalité et ce qu'ils redoutaient est en train de se produire. Cette usine, on la distingue à peine, cachée derrière la végétation au bord de l'autoroute. Mais elle est tout près du village, et ça se sent. Dans ce lotissement tout neuf, l'odeur est très présente. Une fumée qui oblige les habitants à se protéger. Nous avons contacté l'entreprise de travaux publics incriminée par les riverains. Par voie de communiqué, elle affirme prendre en compte les désagréments qu'ils subissent et qu'"elle travaille actuellement sur des solutions techniques qui permettront de réduire les odeurs". C'est insuffisant pour les habitants de Gragnague, qui ne veulent pas de cette unité mobile de production d'enrobés. Officiellement, l'usine à goudron devrait quitter au mois de septembre, une fois terminés les travaux de réflexion de la route. Mais les riverains craignent qu'elle reste beaucoup plus longtemps. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis