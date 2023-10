Œufs : pourquoi on en mange autant

Avec les œufs, pas besoin d'être un grand cuisinier, c'est simple et rapide. Les Français n'ont jamais mangé autant d'œufs, les ventes ont bondi de 4% en début de l'année. Chez ce producteur, un œuf coûte 30 centimes, soit 3,60 euros les six. "En général, sur les fins de marchés, on est en rupture", nous affirme Laura Amy, salariée à la Ferme Sénéchal. Galyna Gaudin a 70 poules. Chaque jour, elles pondent jusqu'à 60 œufs. Ici, le constat est le même : les œufs ont la cote. C'est bon et plein de nutriments. Mais en manger tous les jours, est-ce vraiment conseiller ? "Il n'y a pas de risque pour la santé de manger trop d'œufs. Donc, on peut manger un ou deux œufs tous les jours sans que ça soit préjudiciable pour la santé", explique Vanessa Bedjaï Haddad, diététicienne nutritionniste. Et ça tombe bien, d'ici la fin de l'année, la consommation d'œufs va battre des records. Un Français aura mangé en moyenne 229 œufs, soit neuf de plus que l'année dernière. TF1 | Reportage M. Stiti, G. Thorel, A. Coulon