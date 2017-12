Les œuvres littéraires de Jean d'Ormesson se vendent comme des petits pains

Eloïse d'Ormesson a découvert les derniers mots rédigés de la main de son défunt père, dans sa chambre. Ce sont les toutes dernières phrases d'un manuscrit inattendu qui succèdera à sa dernière œuvre "Et moi je vis toujours". Tous les livres de Jean d'Ormesson figurent sur la liste des meilleures ventes. En effet, ils s'arrachent comme des petits pains, à un point que des impressions ont été lancées en toute hâte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.