Le 5 mai 1992, une tribune du stade Furiani, à Bastia, s’effondre en plein match de coupe de France, faisant 18 morts et plus de 2.300 blessés. 25 ans après, un recueillement et une série d’hommages sont rendus en Corse, où aucune rencontre de football ne sera jouée aujourd'hui.