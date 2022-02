Offensive russe : les explications de l'expert en stratégies militaires Pierre Servent

Pierre Servent, l'expert en stratégies militaires, nous livre ses explications sur le conflit ukrainien. Selon lui, c’est une guerre éclair que Poutine veut conduire. En même temps, il ne veut pas détruire Kiev. Ce qui fait que les blindés sont tenus à distance à une quarantaine de kilomètres de Kiev. En revanche, des forces spéciales russes ont pénétré dans la ville. L'expert estime également que l’objectif de Poutine est de mettre en place un gouvernement à sa botte dans la capitale. Mais s’il rase la moitié de la ville, cela sera difficile. Ce sont des opérations militaires rapides. Toutefois, sur Kiev, l’objectif militaire fait que pour l’instant, on n'est pas encore dans la phase la plus dure et la plus active. P. SERVENT