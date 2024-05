Offensive russe : les habitants fuient la région de Kharkiv

Ces dernières 24 heures, des frappes russes toujours plus intenses autour de Kharkiv. A l'annonce de cette offensive, beaucoup fuient direction l'Ouest. Ici, les Russes ont gagné le village voisin, les frappes se rapprochent, il faut évacuer. "Ces derniers jours, c'était horrible (...) Mais alors cette nuit, quand je suis partie, ça bombardait encore", témoigne une habitante. Les évacuations sont éprouvantes. "Les arrivées des habitants du Nord de Kharkiv sont incessantes. Tous s'enfuient en urgence au milieu des bombardements. La plupart sont en état de choc, comme Maria qui nous racontait qu'elle s'est couchée toute la nuit sous sa table pour se protéger à cause des explosions autour de son immeuble", rapporte notre envoyée spéciale sur place. Kharkiv, seconde ville du pays, reprise aux forces russes, une humiliation pour le kremlin. Ces sept derniers mois, les Russes ont repris 500 kilomètres carrés sur tout le front. L'Ukraine, elle, manque de combattants et de munitions, et attend encore de l'aide occidentale. Les États-Unis ont promis vendredi, une nouvelle enveloppe en urgence de 400 millions de dollars. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Hurel, C. Lefetey