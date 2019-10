Offensive turque contre les Kurdes : quels sont les enjeux ?

En Irak comme en Syrie, les Kurdes ont aidé dans le combat contre Daesh. D'une certaine façon, ils continuent de nous protéger en détenant des milliers de combattants de l'État islamique dans leurs prisons. En abandonnant ces alliés essentiels, l'Hexagone court le risque de voir s'égayer dans la nature des dizaines de djihadistes. Ils pourraient même revenir dans le pays et commettre des attentats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.