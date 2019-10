Offensive turque en Syrie : les Kurdes appellent Damas à leur venir en aide

Bachar al-Assad sera peut-être le sauveur des Kurdes, alors que ces derniers ont longtemps revendiqué une autonomie par rapport au reste de la Syrie. On a ainsi toute une logique qui se met en place. D'un côté, le régime de Damas qui veut reprendre à terme le contrôle complet de son territoire, et de l'autre, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan qui a toujours soutenu la rébellion anti-Assad. Face à cette situation, l'Hexagone se pose une question : en quoi les Turcs peuvent-ils encore être un allié au sein de l'OTAN ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.