Offensive turque en Syrie : Macron craint "une situation humanitaire insoutenable"

Face à la situation en Syrie, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense à l'Elysée. Après avoir suspendu les ventes d'armes à Ankara, il hausse le ton. Il s'inquiète des conséquences de cette offensive turque sur le territoire syrien. Le chef de l'Etat craint la résurgence de Daesh dans la région et une crise humanitaire "insoutenable". Dans un communiqué, l'Elysée affirme que des mesures vont être prises pour assurer la sécurité des militaires et civils français présents dans la zone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.