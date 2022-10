Offres trompeuses : un Ehpad sur deux épinglé

Sur 1 000 Ehpads privés contrôlés, 500 étaient non conformes, promettant des prestations qui n'existaient pas. Tel est le constat d'une enquête de plusieurs années, menée dans l'Hexagone par la direction de la Répression des fraudes. Il y a notamment la promesse d'un salon de coiffure, une chambre sur jardin, ou des repas faits-maison.... Certains Ehpads feraient n'importe quoi pour attirer les patients. Mais il y a beaucoup plus grave. "Vous pouvez faire croire par exemple qu'il y a un médecin en permanence sur place, alors que ce serait un délit si ce n'était pas le cas, qui peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement", explique Remy Slove, directeur de cabinet On compte 17 maisons de retraite qui vont être lourdement sanctionnées. La Répression des fraudes ne communique ni les noms ni les lieux des établissements visés. Dans le pays, le coût d'un Ehpad est en moyenne de 2 214 euros par mois. Dans certaines régions, cela approche les 4 000 euros. Des enjeux financiers qui encouragent, chez certains, la volonté de tromper les familles. TF1 | Reportage J. Chubilleau, E. Duboscq