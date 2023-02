Offrez-lui une sérénade !

C'est une surprise en musique. Quelques notes d'amour pour une journée hors du commun. Une Saint-Valentin en chanson à domicile et des amoureux enchantés. "Je préfère ça qu'à un bouquet de fleurs", témoigne cette dame. Ce mardi matin, il y a Jean-Claude qui a voulu étonner son épouse. Soixante ans de mariage et la même envie de surprendre. Et parce qu'une surprise n'arrive jamais seule, voici celle de monsieur avec son saxophone. Et visiblement, ça marche. "Ce n'est pas commun, mais c'est très agréable", confie sa femme. Une heure plus tard, direction un autre quartier de Clermont-Ferrand. Baptiste Ventadour a 24 ans, il est chanteur professionnel et amateur de belles rencontres. Dans cette maison, la sérénade a touché tout le monde, à commencer par la fille d'Annick. "C’est très émouvant", affirme-t-elle. Une émotion et un clin d'œil amoureux, c'est ce qu'a souhaité également Isabelle pour son mari. Résultat : dans l'épicerie italienne, la surprise est bel et bien au rendez-vous. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Flament