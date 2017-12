Oingt : les visiteurs affluent pour découvrir l'exposition de crèches

L'esprit de Noël est déjà présent dans le village d'Oingt, dans le Rhône. En effet, 150 crèches sont exposées dans ses ruelles. Fabriquées par les habitants eux-mêmes, elles suscitent l'émerveillement auprès de tous. Pour les visiteurs, elles sont les symboles de paix et d'apaisement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.