Oise : le maire de Feuquières a pris un arrêté pour interdire l'aboiement des chiens

A Feuquières, une commune de 1 500 habitants dans l'Oise, de fréquents aboiements de chiens sont devenus très incommodants. Le maire a pris un arrêté municipal pour les interdire. A l'origine de sa décision, une pétition de voisins contre un propriétaire de plusieurs chiens qui, depuis plusieurs années, aboient nuit et jour. Seulement, ni les discussions, ni les pétitions ni même l'arrêté entré en vigueur le 12 février 2019 n'ont fait cesser les aboiements.