Oise : plusieurs stations-services victimes de hackers

C'est un vol d'un nouveau genre qui est né suite à la forte hausse des prix du carburant. Dans l'Oise, des stations-services ont été attaquées par des pirates informatiques. Pour ce faire, ces derniers s'organisent en bande. Un premier véhicule se rend à la station pour désactiver la sécurité de la pompe grâce à une télécommande, puis il est suivi par un autre, mais un peu plus gros cette fois-ci, qui remplit son réservoir. Plusieurs milliers de litres ont ainsi été prélevés sans être payés. Dans la nuit du 21 octobre au 22 octobre 2018, un homme a été pris sur le fait. Il avait déjà volé pour 1 600 euros de carburant. Ce genre de méfait tend à se démocratiser puisque quelques mois auparavant, le même scénario a été constaté dans la commune de Cauffry. L'on se pose alors des questions sur la sécurité du réseau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.