Olives : récoltes en hausse et prix en baisse ?

Des branches chargées d’olives qui donnent le sourire à ce producteur. La récolte commence tout juste et elle s’annonce bien. "On va faire entre deux et trois tonnes. Alors que l’an dernier, on avait fait 400 kilos", affirme Philippe Blanc, producteur d’"Huiles du Grand Olivier". Il y avait de la sécheresse encore cette année, mais la récolte d’olives a été sauvée par des pluies tombées au bon moment. Une production abondante, mais qui risque de ne pas suffire à faire baiser le prix de l’huile d’olive, car les frais annexes explosent. En attendant que l’huile soit produite, les consommateurs peuvent déjà déguster des olives pour l’apéritif. La lucques est la première olive fraîche de la région sur les étals. Selon les variétés, le prix des olives oscille entre onze et 22 euros le kilo. Le coût de ces olives de bouche a augmenté de 50 centimes cette année. Surtout que les prix au niveau mondial sont à la hausse à cause de la sécheresse sur le pourtour méditerranéen. En Espagne, l’huile d’olive a augmenté de 40% depuis le début de l’année. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso