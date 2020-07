Olivia de Havilland est décédée : retour sur sa carrière

Olivia de Havilland, une actrice qu'on connaît pour son rôle dans "Autant en emporte le vent", s'est éteinte dimanche à Paris. Ce film reste à ce jour l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. La vie d'Olivia fut un roman anglo-américain. Elle tournera dans près de cinquante films au total.