Olympiades des métiers : Romain Bert est fin prêt

La 45ème édition des Olympiades des métiers débute ce 22 août 2019 en Russie. Romain Bert figure parmi les candidats à ce concours. A cette occasion, il a décidé de créer une sculpture en sucre ainsi qu'une pièce en chocolat sur le thème de la Formule 1 sans utiliser des moules. Pour atteindre la perfection, il s'entraîne douze heures par jour, aux côtés d'Yvan Chevalier, dans l'arrière-boutique d'une pâtisserie nantaise. Et pour surmonter le stress, Romain Bert pratique quelques activités physiques.