Omar Sy s'est rendu au Bangladesh pour dénoncer la situation des Rohingyas

Ce mardi, le pape François a rencontré la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et a appelé au respect de toutes les ethnies. On rappelle que 620 000 Rohingyas se sont enfuis vers le Bangladesh pour échapper à l'épuration de l'armée birmane. L'acteur français Omar Sy s'est rendu sur place pour sensibiliser l'opinion à cette crise humanitaire épouvantable.