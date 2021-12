Omicron : les dernières infos sur le variant qui inquiète la planète

Les dernières arrivées de passagers à l'aéroport de Tel Aviv datent de samedi dernier. Depuis, la propagation du nouveau variant Omicron a poussé Israël à refermer totalement ses frontières. Même décision du Japon qui venait tout juste d'assouplir ses mesures. Les habitants se disent soulagés : "c'est sûr qu'il vaut mieux ne pas permettre aux gens infectés d'entrer au Japon, car la situation s'est stabilisée ici. C'est une réaction naturelle". Israël donc, mais aussi le Japon, les Philippines, l'Australie ainsi que le Maroc referment leurs frontières. Il faut dire que l'Organisation mondiale de la Santé vient d'annoncer que le nouveau variant présente un risque très élevé au niveau mondial. En dehors de l'Afrique, la liste des pays où l'on recense des cas avérés ou suspectés ne cessent de s'allonger. Les pays où la vaccination est faible, comme les Philippines, redoublent d'efforts. Plusieurs pays d'Europe, dont la France, ont décidé de suspendre les vols en provenance et à destination de l'Afrique du Sud et des pays voisins et renforcent les mesures de restrictions. Pour les Français, si l'on est au contact d'une personne positive à l'Omicron, il faudra d'office s'isoler, y compris si l'on est totalement vacciné. TF1 | Reportage F. Agnès, S. Pilet