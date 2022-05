On a perdu plus de dix degrés en 24 heures

Dans la ville de Foix (Ariège), les terrasses se sont vidées. Les habitants ont dû retrouver leurs tenues chaudes au fond des placards. Dimanche, il faisait 35 °C. Ce lundi après-midi, le thermomètre ne dépassera pas 19 °C, soit 16 °C perdus en 24 heures. Jean-Claude, lui, en profite pour s'occuper du jardin. Au programme : cueillette des cerises et désherbages. Cette fraîcheur est une bonne nouvelle pour le jardinier, mais aussi pour ses plantes. Dans un camping, les touristes adaptent le programme. Un seul mot d'ordre : profiter des vacances qu'importe la météo. "S'il fait beau, on va faire des promenades sous la forêt. S'il fait moins beau, on ira en ville dans les magasins", lance un touriste. Au bar-restaurant, les clients veulent profiter de plats et de boissons chaudes. Josiane concocte même un plat d'hiver. De quoi se réchauffer un peu. Les températures vont continuer de chuter. Pour l'été, il faudra attendre un peu. La neige est annoncée sur les sommets ariégeois mardi et mercredi. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe, L. Cammas