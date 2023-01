On a résorbé le trou de la couche d'ozone

C’était le grand sujet de préoccupation. On ne parlait que de lui à la télévision dans les années 80 : le trou de la couche d’ozone. On découvrait alors cette fine couche de l’atmosphère qui nous protège des rayons du soleil. On réalisait qu’elle était en danger. Ce trou, c’était nous qui l’avions créé, notamment en utilisant des CFC, des molécules chimiques présentes dans les climatiseurs ou les sprays de déodorant. En 1987, les pays prennent des mesures pour bannir ces fameux CFC. Et aujourd’hui, 40 ans plus tard, le résultat est là. Selon les scientifiques, le trou de la couche d’ozone se referme doucement. Le problème, c’est que vous êtes nombreux à ne plus les croire : "Je me méfie, il faut des preuves. Il faut que ça soit factuel" ; "J’attends de voir. C’est une bonne nouvelle, mais j’espère que ça va vraiment arriver". Soyez rassurés, car 230 chercheurs de 30 pays différents le confirment : c’est vrai. Cette bonne nouvelle va d’ailleurs nous permettre d’éviter 400 millions de cancers de la peau d’ici la fin du siècle. Cela va aussi limiter d’un demi degré le réchauffement climatique. Tout n’est pas réglé, mais c’est tout de même une preuve que si tout le monde s’y met, on peut changer le cours des choses. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Albert, P. Marcellin