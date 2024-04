On a retrouvé La Petite Maison dans la prairie !

C'est une petite maison qu'on ne présente plus, celle dans la prairie. Bien loin des plaines de l'Ouest américain, nous sommes au cœur du Morbihan. Et sa propriétaire nous ouvre sa porte. Cette bâtisse tout en bois est la copie de celle de la série américaine des années 70, où le public suit le quotidien de la famille Ingalls, des fermiers du Minnesota au XIXe siècle : Charles, Caroline et leurs trois filles. À l'intérieur, un confort modeste. Pas de Wi-Fi, pas de four, mais l'eau courante. Cette demeure, c'est le projet de Claire Vilani, une fan de cette série. Elle a imaginé les plans en visionnant de nombreux épisodes. La maison est régulièrement louée pour de courts séjours. Le Far West inspire aussi à quelques kilomètres. Dans ce camping niché en pleine nature, on trouve des cabanes de trappeurs ou des tipis d'Indiens, mais également un campement western. Le site existe depuis une dizaine d'années. Le western comme décor, un argument qui séduit pour les deux gérants. Preuve de leur succès, tout s'affiche complet en saison. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel