On a retrouvé le pays des Schtroumpfs !

Jusque-là, le petit village de Rougnat (Creuse) était connu pour ses vieilles pierres et son patrimoine. Mais aujourd'hui, c'est une petite maison qui attire tous les regards. Il y a quatre ans, son propriétaire, Alain Pouchol-Blanchon, l'a transformée en paradis des Schtroumpfs. Un coup de cœur qui lui prend quatre à cinq heures par jour dès l'aurore. Sa collection de Schtroumpfs compte à ce jour 2 450 figurines de toutes les tailles et quelques personnages emblématiques comme le méchant Gargamel et sa légendaire maladresse. C'est une façon pour Alain de raviver des souvenirs d'enfance et de continuer à s'amuser. Grâce aux Schtroumpfs et à leurs maisons en forme de champignon, Alain s'invente même ses propres histoires. Il nous confie qu'il aime bien qu'il y ait toujours quelque chose dedans. Alain est un collectionneur toujours à l'affût dans les brocantes ou sur Internet. Avec les cadeaux que lui font également des anonymes, la maison est devenue un objet de curiosité où se pressent chaque jour des visiteurs. Il compte poursuivre sa collection le plus longtemps possible et continue à faire "schtroumpfer" les petits comme les grands. TF1 | Reportage C. Paredes, E. Sarre