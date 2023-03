On a retrouvé Tintin !

Les albums du petit reporter à la houppette Tintin et de son fidèle Milou sont encore vendus à quatre millions d'exemplaires chaque année dans le monde. Tintin est même passé à l'écran, sous la forme de dessins animés et de films. Arrivés sur place, nous avons interrogé les gens : où est Tintin ? Il habite Chemin du Congo, ça ne s'invente pas. Un indice sur cette porte, un portrait sur cette pierre, une plaque et enfin Jean-Pierre Talbot ou Tintin. Nous sommes en 1961, Jean-Pierre a 17 ans, il est choisi pour incarner au cinéma le célèbre reporter "Tintin et le Secret de la Toison d'or". Il devient alors une star et l'ami d'Hergé. L'acteur se souvient de leur première rencontre : "Il incline la tête, il pose sa main sur mon épaule et a dit c'est bien lui". Le film a marqué des millions de spectateurs à l'époque. Jean-Pierre a même créé un petit musée personnel chez lui. Il a joué dans deux films. Actuellement, il reçoit encore plusieurs fois par semaine des courriels de fans. Il sera à jamais Tintin dans les cœurs. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas