On a retrouvé une cabine téléphonique !

Ils tournent autour de cet étrange objet, un peu perplexes. À quatorze ans, ces enfants savent ce que c’est, mais ils ne l’ont jamais utilisé. Cette cabine téléphonique de Belmontet (Lot) fonctionne encore. La preuve : on peut se faire appeler. Installée entre l’église et les trois maisons du village, c'est l’une des cinq dernières à encore être en service dans le pays, mais avec un fonctionnement un peu particulier. C’est pour passer un coup de fil que les choses se corsent. Pas moyen d’insérer une carte ni une pièce, il faut acheter un code et en principe, ça marche. En 1990, on comptait 300 000 cabines téléphoniques dans l’Hexagone. Mais l’arrivée du téléphone portable les a rendu un peu désuètes. Aujourd’hui, elles sont quasiment absentes du paysage et rappellent quelques souvenirs. La cabine téléphonique de Belmontet vit ses dernières semaines. Bientôt démontée, les habitants souhaitent la garder pour en faire une boîte à livre ou plus originale, pour établir un nombre de records de personnes entassées dans une cabine. TF1 | Reportage P. Michel, M, Larradet