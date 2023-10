On est monté à bord du nouveau TGV de la SNCF

Pour l'instant, il est tout blanc, et ce qui le distingue, c'est ce nez, 2,60 mètres plus haut que celui du TGV actuel. Depuis quelques jours, ce train est vraiment à grande vitesse. Il a enfin roulé en France à 320 km/h, des tests encore confidentiels. Qu'attendez-vous de ce nouveau TGV ? Il faudrait qu'il soit plus confortable, plus rapide, et à l'heure surtout". À l'heure actuelle, ce nouveau train ne transporte que des techniciens d'Alstom et de la SNCF. "Pour l'instant dans ce TGV, il n'y a que des ingénieurs et des ordinateurs. On teste vraiment la capacité à monter en vitesse, le freinage", explique Alain Krakovitch, directeur des TGV. La SNCF promet que les nouveaux sièges sont plus confortables, même s'ils seront plus fins. Pour entretenir ce nouveau TGV, les technicentres doivent être réaménagés, comme ici dans le Sud-est parisien, sa maison durant tous les essais. Pour l'instant, il ressemble à un vrai chantier. Cet automne, il devrait être testé à 350 km/h. Sa construction a pris du retard et les première rames, sur les 115 commandées au total, seront livrées courant 2025, au lieu de l'année prochaine. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J.R. Héquette