On a suivi le Père Noël dans sa tournée

Muni de sa hotte, il rentre discrètement dans les maisons. Et ce lundi matin, les parents jouent les lutins. Quelques instants plus tard, Jonas surprend le Père Noël la main dans la hotte. Des maisons comme ça, il y en a énormément. Alors, il faut aller vite, pas plus de 20 minutes par famille. Sa tournée, il l'a commencé dès hier soir. Comme Jonas, d'autres enfants ont eu la chance de le rencontrer et de lui parler. Distribution des cadeaux et de clémentines, quelques photos pour immortaliser le moment, l'occasion aussi de lui poser toutes les questions. "Ils s'appellent comment vos rennes ?", demande une petite fille. Et des rennes, il en faut, car le Père Noël doit aller vite. Selon les calculs, 800 maisons par seconde. Il ne doit donc pas s'arrêter partout. "J'ai reçu une lettre des enfants, et ensuite, je sélectionne", explique-t-il. Une lettre écrite par les enfants ou par les parents, prêts à tout pour manigancer une visite à la maison. La magie a un prix, compter entre 60 et 80 euros la surprise. TF1 | Reportage C. Emeriau, A. Flament