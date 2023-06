On a testé la voiture que vous conduirez demain

Sous le drap se dévoile l'une des stars du salon, développée par six géants de l'industrie française, dont Orange, Thales ou Renault, leur vision de la voiture du futur. En exclusivité, l'une de nos équipes a pu monter à bord il y a quelques jours. À bord, un volant et un tableau de bord futuriste. Et surtout, la voiture peut savoir où sont les autres véhicules à des kilomètres à la ronde. Si une ambulance se dirige vers vous, le bruit d'une sirène est reproduit dans l'habitacle. Si la voiture peut cartographier les alentours, c'est parce qu'elle communique avec votre téléphone. Localisation, déplacement, vitesse... toutes ces données sont partagées en temps réel avec la voiture si vous avez donné votre accord. La voiture pourrait quasiment se conduire toute seule, mais pour l'instant, la loi française l'interdit. Technologie plus surprenante encore, la manière de déverrouiller le véhicule, les portes s'ouvrent toutes seules. Si elle reconnaît votre démarche, votre visage, elle vous propose d'entrer. Rajoutez à cela un volant qui détecte votre rythme cardiaque ou une caméra à l'intérieur capable de savoir si vous êtes de mauvaise humeur pour vous jouer votre musique préférée. TF1 | Reportage T. Jarrion, V. Gauquelin, L. Romanens