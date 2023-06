On a tous un souvenir en mob !

Une nuée de motobécanes file dans la campagne, comme un retour vers le passé, une virée nostalgique. Ces amateurs de deux-roues se sont réunis ce week-end pour fêter les 100 ans de la marque. Les 86 motos et les 180 mobylettes ne sont pas passées inaperçues. Au son des moteurs, les souvenirs remontent. Les motobécanes peuvent être aussi à l'origine de belles histoires d'amour, Judith et Didier se sont rencontrés lors d'un rassemblement. Et même leur chien, Scooby, fait partie du voyage. Motobécane, c'est une passion française. Les premières ont été produites dans les années 20, les suivantes connaîtront le succès. Avec le modèle "881", MBK devient le plus grand producteur de deux-roues motorisés au monde. Roger Lecomte y a travaillé pendant 43 ans, il se souvient d'une période faste. Sur la route, elles n'ont pas pris une ride, elles sont juste un peu capricieuses. Loin devant, les autres continuent à tout prix leur route dans la campagne. Cent ans, ça se fête ! TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette