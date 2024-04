On a trouvé une Muraille de Chine... en France !

Dans des montagnes verdoyantes, entre éperons rocheux et cultures en terrasses, on cherche la Muraille de Chine. Au détour d'un virage, on découvre Notre-dame de la Ménour, et son escalier monumental. Il y a plus de 1 000 ans, ce site entre deux vallées était stratégique, et il fallait le surveiller. La forteresse est devenue une chapelle. L'escalier et le pont ont alors été réalisés uniquement pour faire joli. Aujourd'hui encore, trois pèlerinages ont lieu chaque année. Les paroissiens y chantent une chanson composée pour le sanctuaire. Le lieu inspire les artistes. Michel Bisbard a créé pour la chapelle une curieuse croix tournante. Il nous explique : "C'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur une croix, elle est contemporaine, mais à la fois, elle va avec le décor". Autour de la chapelle, quelques touristes en quête d'évasion. La muraille du village de Moulinet (Lot-et-Garonne) est 20 000 fois plus petite que celle de Chine, mais elle n'en est pas moins importante pour la région. Le sanctuaire a été classé monument historique en 1937. TF1 | Reportage A. Flieller, B. Taïb