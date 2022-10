On a visité le plus grand voilier en bois du monde

Le port de Nice est en vue. Le plus grand voilier en bois du monde annonce son arrivée comme il y a 250 ans, par huit coups de canon qui retentissent dans la baie des Anges. "C'est un salut, preuve de courtoisie et de bonnes intentions", explique Kenan Jaouen, second capitaine du Götheborg. Le Götheborg mesure 74 mètres de long. C'est la réplique d'un vaisseau de la Compagnie des Indes suédoise du XVIIIème siècle. Il allait jusqu'en Chine chercher de la soie et de la porcelaine. A son bord, l'équipage au costume d'époque manœuvre à la force des bras. Pour tous ces matelots, c'est un rêve qui se réalise. Pour assister le capitaine dans son approche, le pilote du port de Nice est particulièrement concentré. Ce n'est pas tous les jours qu'il monte sur ce type de navire. Pour saluer son arrivée, il y a déjà du monde sur le quai. L'amarrage est une partition bien rodée. L'équipage connaît la musique et les chants de marins traditionnels par cœur. Le fameux trois-mâts était attendu par des centaines de visiteurs, impatients de plonger des siècles en arrière, dans l'histoire de la marine marchande à voile. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde