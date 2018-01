Peut-on agrandir l'aéroport de Nantes-Atlantique ?

Après des mois et des mois de suspense, le gouvernement d'Edouard Philippe a finalement décidé d'abandonner le projet Notre-Dame-des-Landes et va se concentrer sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Pour rappel, ce dernier, jugé trop petit, était la raison pour laquelle le dossier Notre-Dame-des-Landes a été ouvert. Pourquoi a-t-il donc été retenu comme solution alternative ? Ce projet est-il viable ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.