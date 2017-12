Et si on dégustait les fameuses coquilles de Noël ?

C'est le symbole de Noël dans le Nord de la France. Chaque week-end de décembre, les coquilles de Noël sont les plus recherchées dans les boulangeries. Certaines personnes sont même venues de loin pour en acheter. Et depuis des lustres, le secret de fabrication de ce fameux gâteau reste la même. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.