On déneige en plein mois d'août à Saint-Étienne

Ils ont repris les habitudes hivernales, comme en plein mois de février. Dans les environs de Saint-Étienne ce jeudi matin, Thomas, agent immobilier, tente de libérer sa voiture, prisonnière de la glace. "C'était juste démentiel, c'était limite comme une tornade", témoigne le jeune homme. Mercredi après-midi vers 15 heures, plusieurs torrents de grêle ont déferlé au nord de l'agglomération. Le vent était si fort qu'il a cassé des clôtures et dévasté des jardins. "Tous les mobiliers extérieurs des voisins ainsi que moi-même, on les a retrouvés un peu éparpillés dans les champs", confie un homme. Certains habitants ont été même ensevelis sous une vague de glaçons. "On voit que c'est monté à quinze ou 20 cm au-dessus des portes", expliquent certains. Pour sa part, un habitant a dû creuser des tranchées dans son jardin. Quant à son garage, il ressemble à un congélateur. Dans les espaces verts de la ville, plusieurs centaines d'arbres ont été déracinés. Perturbée mercredi soir, la circulation des trains entre Lyon et Saint-Étienne devrait revenir à la normale dans la journée. TF1 | Reportage C. Blampain, S. Thizy