On enlève les poubelles… pour davantage de propreté

Il faut parfois chercher un peu pour trouver une poubelle sur cette place. La ville de Nice a décidé de supprimer une partie des corbeilles. Sur 4 000, 1 000 ont été enlevées. Beaucoup d'habitants ne comprennent pas une telle mesure. La mairie ne veut plus voir des déchets hors des corbeilles qui s'amoncellent parfois et posent des problèmes d'insalubrité. Sur la promenade des Anglais, les 550 corbeilles ont été remplacées par ces poubelles colorées très visibles. Il s'agit des 54 compacteurs qui fonctionnent à l'énergie solaire et présentent de nombreux avantages. Un an après leur installation, le bilan est positif selon la ville. "On fait des économies de sac en plastique qu'on mettait dans ces corbeilles à chaque fois", rapporte Pierre-Paul Leonelli, adjoint (SE) au maire de Nice (Alpes-Maritimes), délégué à la Propreté. D'autres villes très touristiques ont déjà opté pour cette solution. C'est le cas du Mont-Saint-Michel (Manche) avec des résultats probants sur la propreté des espaces publics. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde