Et si on faisait les courses hors de la frontière française ?

De nombreux Français font leurs courses dans un supermarché espagnol, situé à cinq kilomètres de la frontière avec le pays. Apparemment, les marchandises proposées dans les autres pays de la zone euro sont moins chères. Les produits de première nécessité, les boissons alcoolisées et les meubles sont les plus prisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros.