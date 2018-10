On fête Halloween à Disneyland Paris !

Pour fêter Halloween, Disneyland a sorti tous ses méchants : zombies, sorcières et personnages maléfiques. Le manoir hanté s'est même glissé au milieu des chars colorés. Pour les enfants, Halloween est l'occasion de se déguiser et de ressembler aux méchants. Chacun a son personnage, le plus célèbre est Cruella d'Enfer dans les "101 Dalmatiens". Dans le parc d'attractions, Halloween est marqué par la traditionnelle parade automnale et le feu d'artifice de couleur et de personnages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.