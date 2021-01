On grelotte en Auvergne à cause de la neige

Entre le froid et la neige, l'hiver a bel et bien ses paysages de carte postale. À Besse en Chandesse, il fait moins sept degrés à plus de 1 000 mètres d'altitude. Les routes peuvent être dangereuses, même en plaine, au petit matin. À la sortie d'un virage verglacé, Antoine s'est fait une belle frayeur. Heureusement, il s'en est sorti indemne. Ici, la neige est omniprésente et les fontaines sont figées et englouties. Pour se promener à la fraîche, il faut faire de petits pas, à petite vitesse et faire attention. À moins quatre degrés à dix heures du matin, il fallait être bien couvert, mais ce froid serait presque une aubaine pour certains. Les agents municipaux vont multiplier les manœuvres toute la journée dans les rues étroites du village, afin de déneiger et sécuriser au maximum les trottoirs ensevelis. Sans vent, la température reste supportable. Les éclaircies devraient être très rares cette semaine en Auvergne. Quant aux températures, elles devront rester bien au-dessous de zéro degré chaque matin.