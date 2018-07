Peut-on laisser nos ados nager dans le sommeil pendant les vacances ?

Durant les périodes de vacances, les adolescents ont tendance à veiller tard pour se réveiller tard. Une situation qui ne plaît pas toujours aux parents qui ne veulent pas que leurs enfants adoptent de mauvaises habitudes à la rentrée. Toutefois, pas de panique ! Selon les spécialistes du sommeil, les adolescents ont souvent le sommeil décalé en raison de la sécrétion tardive d'une hormone appelée mélatonine. Celle-ci régule la fenêtre du sommeil, c'est-à-dire l'heure à laquelle on se lève et à laquelle on se couche. Ainsi, tant qu'ils dorment dix bonnes heures, il ne devrait pas y avoir de problème. La grasse matinée est donc validée, mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse 11 heures du matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.