On me vend un animal malade, que faire ? Le 13H à vos côtés

Si vous achetez un animal et que vous découvrez qu'il est malade, vous avez plusieurs moyens d'action. On essaie de résoudre le problème à l'amiable. Si ça se complique, on peut lancer une action sur le fondement des vices rédhibitoires. C'est une imperfection qui affecte la chose vendue et qui la rend impropre à l'usage. Pour ce qui concerne les chiens, il y a même une liste de maladies fixée par décret. Si la pathologie y figure, ça peut être considéré comme un vice rédhibitoire. Néanmoins, la procédure est assez contraignante, et en plus les délais sont très courts pour agir. Si la maladie ne figure pas sur la liste, on intente une action en garantie contre les vices cachés. Cette alternative est plus souple, les délais sont plus longs. Vous avez deux ans à compter de la découverte de la maladie. Que peut-on obtenir ? On peut soit restituer le chien, soit garder l'animal. Dans le premier cas, on demande le remboursement du prix payé. Dans le second cas, une réduction du prix d'achat peut être réclamée. T. Coiffier