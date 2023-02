On n'a jamais mangé autant de poulet

Ils rôtissent tranquillement en attendant les clients. Philippe Guéry veille à bien les arroser. Le poulet séduit de plus en plus les consommateurs. L'an passé, chaque Français en a mangé quinze, soit un total de 28 kilos. "C'est facile à cuisiner. C'est un peu régressif. Ça rappelle un peu notre enfance", lance une cliente. Outre sa chair, en cette période de crise, le prix de cette volaille est très attractif selon les clients rencontrés ce vendredi matin. Même constat chez un vendeur installé au même marché depuis des années. "Ça a toujours été un produit pas très cher la volaille quand même dans l'ensemble... c'est un produit qui est abordable", selon Philippe Marchand, commerçant. Et même si tout est bon dans le poulet, les clients préfèrent la cuisse, moins chère que les filets ou les nuggets, mais chacun à son avis. Pour satisfaire la demande sur le marché français, un poulet sur deux est importé. Christophe Labour, producteur, élève 40 000 poulets par an, et se prépare à recevoir de nouveaux animaux. Pour lui, les importations s'expliquent par la hausse des charges, la crise de la grippe aviaire, et le conflit en Ukraine. C'est une situation qui préoccupe les producteurs, qui aimeraient conserver une indépendance alimentaire. A noter que l'Hexagone compte 14 000 élevages de volailles. TF1 | Reportage N. Hesse, M. Giraud, X. Baumel