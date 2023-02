On ne dort pas assez en hiver !

On vous a demandé de bon matin, combien d'heures vous dormez chaque nuit : "Six heures" ; "Six" ; "Trois heures". Mauvaise nouvelle, ce n'est pas assez. Les médecins recommandent huit heures de sommeil par nuit. Selon une étude récente, les Français seraient en dette de sommeil. Pour mieux comprendre, pas assez reposés pour être en bonne santé. "J'essaie de me coucher tôt et je n'y arrive jamais", lance une passante. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la fatigue est souvent plus intense au creux de l'hiver qu'en plein été. "Même quand on dort bien, on a du mal à se dire qu'on est en pleine forme", lance une autre passante. C'est normal, le corps aurait besoin de 30 minutes de sommeil en plus pendant l'hiver. Alors pour bien hiberner, certains ont décidé de changer de lit. Une bonne nuit de sommeil, c'est la promesse que fait une boutique par exemple. Les produits de cette pharmacie, eux, assurent des nuits paisibles et réparatrices. La fatigue serait-elle le mal du siècle ? Elle peut causer des dégâts sur la santé. Pour un sommeil réparateur, il est conseillé d'éviter les écrans ou les forts volumes sonores, 30 minutes avant d'aller dormir. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit