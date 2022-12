On ne naît pas Miss, on le devient !

Dans un cadre autrement plus agréable qu'en salle de classe, les Miss ont cours de bonnes manières. Alors comment se retrouver parmi tous ces couverts ? Peut-on se jeter sur son pain si l'entrée tarde ? La réponse est non. Il faudra toujours prendre un petit morceau et non croquer comme on le fera pour un sandwich. Si elles ont besoin de savoir ces règles, c'est parce que leur quotidien va changer du tout au tout après cette élection. D'ailleurs, certaines étiquettes à la française sont parfois surprenantes. Par exemple, il vaut mieux arriver les mains vides au repas. L'une des raisons est de ne pas surcharger l'hôte en bouquet de fleurs. Pour le cours de stylisme, il a été demandé aux Miss de s'habiller elles-mêmes. À noter aussi, la future miss France aura quelques interdits. Le noir, les décolletés ultra-profonds, et les robes trop courtes en font partie. Et pour mettre en valeur les plus jolies tenues, il faut apprendre à défiler. Apprendre à bouger ses bras, à se déhancher... cela n'a rien d'évident. Avant l'élection, le 17 décembre, les filles auront à apprendre de nombreuses chorégraphies. TF1 | Reportage S. Ditbon, N. Leclerc