On nettoie les cimetières avant la Toussaint

Ce vendredi matin, sur les contreforts du massif du Sancy, seule la débroussailleuse de Serge Mampon vient rompre le silence. Au cimetière de Saint-Pardoux, les employés municipaux ont abandonné les pesticides pour désherber. A quelques jours de la Toussaint, le temps presse. Depuis deux heures, Sullivan Chabert, lui, déracine, coupe et élague. Il a notamment en charge la propreté de la tombe du Soldat inconnu. Une mission qu'il remplit avec minutie et curiosité. Mais les employés municipaux ne sont pas les seuls à se retrousser les manches. Un couple est venu tout préparer sur la tombe familiale avant l'arrivée des chrysanthèmes. "Ils ont été là pour nous quand on a eu besoin, là on vient nettoyer leur tombe par respect, par politesse", expliquent-ils. Une mère de famille, elle, dépoussière le caveau de ses grands-parents. L'occasion d'évoquer avec sa fille les ancêtres que l'adolescente n'a jamais connus. A La Tour-d'Auvergne, d'ici trois jours, les mauvaises herbes auront laissé la place aux centaines de fleurs qui orneront prochainement les tombes.