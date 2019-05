Peut-on ouvrir un compte bancaire dans un autre pays européen ?

A Vintimille, ville frontalière avec l'Italie, avoir un compte bancaire italien pourrait faciliter le quotidien des frontaliers. En ouvrir un est tout à fait autorisé, qui plus est, facile. Il suffit d'être citoyen européen, mais certains mouvements bancaires pourront occasionner des frais. Si certains sont intéressés par cette éventualité, d'autres restent sceptiques d'autant plus que pour le moment, ce n'est pas encore une option intéressante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.