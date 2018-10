On passe de moins en moins de temps dans la cuisine

Avec la révolution des plats préparés, les Français ont commencé à passer moins de temps devant leurs fourneaux. Le premier vendu en France était la langue de porc préparée à la sauce piquante en 1973. La gamme s'est alors élargie et la consommation a augmenté de 5% chaque année. Lorsque nous faisons nos courses, nous avons une préférence pour les plats à base de viande. Ensuite on priorise les quiches, les pizzas et les plats à base de poissons. Nous cuisinons moins longtemps, par contre la durée de nos repas a augmenté à cause de la télévision, deux heures vingt-deux par jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.