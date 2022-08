On perpétue la tradition du paillon en Corrèze

Vous l'avez surement remarqué, Saint-Nectaire, Brie ou Cantal reposent souvent sur des lits de paille. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas là que pour la décoration. Il joue même un rôle crucial dans l'affinage des fromages. Par réaction chimique, le paillon peut même améliorer le goût du fromage. C'est en Corrèze que vivent les derniers fabricants de paillon en Europe. Leur matière première : la paille de seigle. Olivier et Hervé Monteil ont repris l'entreprise fondée par leur grand-père en 1945. Aujourd'hui, leurs paillons connaissent toujours autant de succès et se vendent dans le monde entier. La famille Monteil a conçu elle-même la machine pour coudre les brins. Pour survivre face à l'arrivée des tapis d'affinage en plastique, Olivier et Hervé ont repensé leur fabrication en aseptisant leur paillon. Aujourd'hui, la famille Monteil fournit des centaines d'affineurs dans l'Hexagone. Avec un carnet de commandes bien rempli, la famille Monteil compte poursuivre l'activité tant qu'elle le pourra. Elle demeure l'une des seuls au monde à travailler la paille de seigle de cette façon. TF1 | Reportage E. Vinzent, T. Bruck, P. Delannes