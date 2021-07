On peut aussi apprendre à nager dans un lac

De l'eau plein les yeux et un corps difficile à maintenir à la surface, c'est la dernière leçon de natation pour des élèves dans un cadre inédit : un lac à 21 degrés. "Au début c'est froid mais après c'est bon", "elle est froide l'eau", lancent de jeunes élèves. S'étendant sur 360 hectares, c'est l'un des plus grands lacs de Bourgogne. A cause de la crise sanitaire et de la fermeture des piscines, ce lac est devenu une option sérieuse. La grande différence, c'est une eau trouble, parfois inquiétante et pas toujours facile à admettre. En deux semaines, les élèves ont appris à se stabiliser, à se mettre en sécurité et à gérer le stress d'une immersion totale dans l'eau. "Le but c'est que cet été, tout le monde met la tête dans l'eau", explique Océane Bienvenu, éducatrice sportive. Et visiblement, le dispositif fonctionne. "Avant j'avais la phobie de l'eau, maintenant j'ai beaucoup moins peur", "au départ je coulais plus vite que je ne nageais, maintenant je nage mieux", lancent des élèves.